Московская недвижимость оказалась самой прибыльной в Европе

Средняя ставка аренды премиальной жилой недвижимости Москвы оказалась максимальной среди основных европейских рынков. Об этом сообщается в материалах Индекса доходности аренды премиальной жилой недвижимости в глобальных городах мира, подготовленного агентством Savills (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Показатель российской столицы достиг в 2019 году 2,27 тысячи долларов (чуть более 150 тысяч рублей) в неделю. По этому параметру Москва уступает только Нью-Йорку и Лос-Анджелесу: 4,26 тысячи и 2,84 тысячи долларов в неделю соответственно. Близкие к московским показатели зафиксированы также в Сиднее (2,06 тысячи долларов) и Лондоне (1,97 тысячи долларов в неделю).

Материалы по теме Город золотой Сколько стоят самые дорогие квартиры в Москве и почему дешевле поселиться в Майами

Российская столица оказалась в числе мировых лидеров и по темпам удорожания премиального арендного жилья. С начала 2019 года ставки найма в Москве выросли на 2,3 процента — опередили ее только Берлин (плюс 3,4 процента) и Лос-Анджелес (плюс 4 процента). Такая динамика, скорее, является исключением среди основных глобальных рынков, отмечают в компании.

«В крайне небольшом количестве городов наблюдается годовой рост арендных ставок, составляющий более двух процентов. Учитывая глобальные политические и экономические вызовы сегодняшнего дня, мы считаем, что подобный тренд сохранится и в ближайшем будущем», — прокомментировала данные индекса глава департамента мировых исследований Savills Софи Чик.

Ранее в компании подсчитали, что ожидания собственников элитного арендного жилья в Москве значительно выше возможностей потенциальных квартиросъемщиков. Так, первые рассчитывают получать за свои объекты в среднем 330 тысяч рублей в месяц, тогда как вторые готовы платить в среднем 265 тысяч рублей в месяц.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru