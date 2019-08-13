Названа цена самой доступной квартиры в Москве

В июле 2019-го стоимость самой дешевой квартиры на московском рынке новостроек составила 3,18 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По такой цене покупателям предлагается студия общей площадью 19,8 квадратного метра в одном из жилых комплексов, возводимых на западе столицы, в районе Кунцево. Второе место в рейтинге доступных первичных квартир занимает предложение такого же метража в крупном проекте в районе Люблино. «Бронза» досталась квартире площадью 19,9 квадратного метра в одном из новых ЖК на севере Москвы, в Дмитровском районе.

Средняя стоимость «квадрата» новых квартир в столице (без учета проектов в Новой Москве, комплексов бизнес-класса и элитных) к августу достигла 168 тысяч рублей, подсчитали аналитики. Всего в городе продается порядка 16,2 тысячи новых квартир массового сегмента, большинство из них (32 процента) предлагаются в Юго-Восточном округе.

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«Первый месяц работы по новым правилам не принес значительных изменений на рынок новостроек массового сегмента: новые проекты не появились, предложение и средняя цена остались практически на прежнем уровне, — отмечают в «Метриум». — Основной рост цен произошел заблаговременно в первом полугодии. В июле во многих проектах также отмечена положительная динамика, однако в большинстве случаев повышение касалось не всего объема квартир, а пула лотов. Зафиксированы и отдельные случаи отрицательной коррекции — там, где до этого цены выросли слишком сильно».

Говоря о новых правилах, эксперты имеют в виду произошедший с 1 июля переход на проектное финансирование строек. С этой даты российским девелоперам фактически запретили привлекать средства дольщиков для оплаты строительных работ. Деньги покупателей жилья отныне хранятся на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода дома в эксплуатацию.

Ранее в августе стало известно, что на московском рынке новостроек — без учета проектов на присоединенных территориях и элитных — лишь 4,7 процента квартир относятся к экономклассу. Большинство продаваемых в городе строящихся квартир — 48 процентов — жилье комфорткласса, еще порядка 47 процентов объектов приходится на бизнес-класс.

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