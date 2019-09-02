Российские богачи стали еще богаче

За первые восемь месяцев 2019 года состояние богатейших бизнесменов России выросло на 28,316 миллиарда долларов. Это следует из рейтинга 500 богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index (BBI), в который в настоящее время входят 24 россиянина.

Самым богатым гражданином России в рейтинге является один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние выросло на 3,88 миллиарда долларов, до 23,5 миллиарда. Вторым остался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, у него 22,3 миллиарда долларов, что на 2,85 миллиарда больше, чем в январе 2019-го.

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Третьим стал основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (20,5 миллиарда, рост 2,64 миллиарда), четвертым — основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (18,8 миллиарда, рост 1,35 миллиарда), пятым — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (18,2 миллиарда, рост 2,13 миллиарда). Также в десятку богатейших россиян входят по порядку Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и Виктор Вексельберг.

Рейтинг основан на стоимости акций компании, долями в которых владеют бизнесмены. Он высчитывается с 2012 года. В настоящий момент на первом месте в нем находится основатель Amazon Джефф Безос, а следом идет основатель Microsoft Билл Гейтс.

Ранее сообщалось ,что бывшая жена Потанина подала в лондонский суд иск о разделе имущества. Она претендует на семь миллиардов долларов, что может стать самым дорогим разделом в истории Великобритании. Владимир и Наталья развелись в 2014 году.

Отметим, что рейтинг Forbes за 2019 год дает другую оценку состоянию российских бизнесменов. В нем на первом месте находится Михельсон, затем идут Лисин, Алекперов, Мордашов, Тимченко и только на шестом месте Потанин.

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