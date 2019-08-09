Бывшая жена российского олигарха покусилась на его миллиарды

Бывшая жена российского миллиардера, одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина подала в лондонский суд иск о разделе имущества, передает The Telegraph.

Наталья Потанина претендует не менее чем на 5,8 миллиарда фунтов (7 миллиардов долларов). Отмечается, что это может стать самым дорогим разделом имущества в истории Великобритании.

Состояние Потанина, согласно Bloomberg Billionaire Index, равно 23 миллиардам долларов. У Forbes оценка скромнее — при составлении рейтинга богатейших бизнесменов России в 2019 году издание оценило его капитал в 18,1 миллиарда долларов.

По данным The Telegraph, чтобы защитить свои интересы в суде, миллиардер нанял Фиону Шеклтон по прозвищу Стальная Магнолия. Она считается одним из лучших адвокатов по бракоразводным процессам в Великобритании.

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Владимир и Наталья Потанины развелись в 2014 году, прожив вместе более 30 лет. Экс-супруге бизнесмена достались три земельных участка с хозяйственными постройками в Подмосковье, а также компенсация за долю в квартире в Скатертном переулке Москвы.

В 2017 году Наталья через суд потребовала от бывшего мужа 215 миллиардов рублей в качестве компенсации за акции ЗАО «КМ Инвест». Затем она подала новый иск на 850 миллиардов рублей в качестве компенсации за акции нескольких иностранных компаний, которые, по ее мнению, тоже можно считать общим имуществом бывших супругов.

Однако ее попытки судиться с экс-супругом в России не увенчались успехом. Потанина ранее не раз говорила, что не верит в российское правосудие и не исключала переноса процесса в Лондон.

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