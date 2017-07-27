Суд разрешил Потанину не платить бывшей жене 850 миллиардов рублей

Пресненский суд Москвы отказался удовлетворить иск Натальи Потаниной о взыскании 850 миллиардов рублей с ее бывшего мужа, генерального директора «Норникеля» Владимира Потанина. Решение было вынесено «из-за истечения срока давности». Об этом журналистам в четверг, 27 июля, заявил адвокат истицы Павел Коновалов, его слова приводит РИА Новости.
Заседание проходило в закрытом режиме. Потанина, подавшая иск 22 мая, требовала признать общим имуществом супругов, а затем разделить акции иностранных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco. После этого она намеревалась взыскать денежную компенсацию за причитающуюся ей долю.
В том же месяце суд отказался взыскать с предпринимателя в пользу его бывшей жены 215 миллиардов рублей. В тот раз решение также было мотивировано истечением срока давности. Потанина добивалась взыскания компенсации за акции ЗАО «КМ Инвест».
Владимир Потанин подал на развод в ноябре 2013 года. Иск о расторжении брака, заключенного в 1983 году, был удовлетворен в феврале 2014-го. Летом 2015-го Пресненский суд Москвы разделил имущество бывших супругов. Наталье Потаниной достались три земельных участка с хозяйственными постройками в Подмосковье, а также компенсация за долю в квартире в Скатертном переулке Москвы. Акции «Норникеля» и «Интерроса» суд делить отказался.
Решение данной инстанции было признано законным в Мосгорсуде, но Потанина оспорила вердикт в Верховном суде. Там решение о разделе имущества частично отменили и направили дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.