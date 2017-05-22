Бывшая жена Потанина подала к нему новый иск на 850 миллиардов

Бывшая жена бизнесмена Владимира Потанина подала новый иск против него. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает журнал Forbes со ссылкой на копию заявления, имеющуюся в распоряжении редакции.

Наталья Потанина требует признать акции иностранных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco и ряд других активов общим имуществом супругов и разделить их. Кроме того, она намерена взыскать за причитающуюся ей долю денежную компенсацию. В общей сложности речь идет о сумме в 849,2 миллиарда рублей (почти 15 миллиардов долларов).

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Представитель Потаниной сообщил журналистам, что причиной подачи иска стал отказ суда разделить акции «Норникеля», которыми владеет Владимир Потанин. В решении указывалось, что акции напрямую не принадлежат бизнесмену, однако всеми признается, что он является бенефициарным собственником этих бумаг.

Владимир и Наталья Потанины поженились в 1983 году. Через 30 лет бизнесмен подал на развод, иск был удовлетворен в начале 2014 года. Летом 2015-го Пресненский суд Москвы принял решение о разделе имущества: бывшая жена получила три земельных участка с хозяйственными постройками в Подмосковье, а также компенсацию за долю в квартире в Скатертном переулке Москвы. Акции «Норникеля» и «Интерроса» суд делить отказался. Потанина оспорила этот вердикт в Верховном суде. Там постановление частично отменили, дело было направлено на повторное рассмотрение в Мосгорсуд.