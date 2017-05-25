Суд отказался взыскать с Потанина 215 миллиардов рублей в пользу бывшей жены

Суд отказался взыскать с президента «Норильского никеля» Владимира Потанина 215 миллиардов рублей, которые требовала с него бывшая жена. Об этом сообщил РИА Новости представитель истицы Павел Коновалов.

По его словам, иск Натальи Потаниной отклонили, потому что истек срок давности. Он добавил, что процесс по делу проходил в закрытом режиме.

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О том, что Потанина намерена взыскать деньги через суд, сообщалось в середине апреля. Бывшие супруги не смогли решить вопрос о 215 миллиардах мирным путем. В мае она подала новый иск на 850 миллиардов рублей.

Наталья добивалась раздела совместно нажитого имущества: 215 миллиардов рублей в ее иске значились как компенсация за акции ЗАО «КМ Инвест». Согласно ее заявлению, закрытое акционерное общество являлось совместным предприятием Потанина и Михаила Прохорова. На «КМ Инвест» были оформлены активы таких компаний, как «Норильский никель», «Полюс Золото», ОПИН, Росбанк, «Силовые машины», «РУСИА Петролеум», «Интеррос Эстейт», ХК «Интеррос», СК «Согласие».

После развода Потаниных «КМ Инвест» переименовали в «Объединенные инвестиции», а затем ликвидировали. Бывшая жена предпринимателя настаивает на том, что эти акции, в отличие от акций «Норникеля», находились в прямой собственности Потанина, а значит, должны считаться совместным имуществом мужа и жены.

Что касается 850 миллиардов, то эту сумму истица требует в качестве компенсации за акции нескольких иностранных компаний, которые, по ее мнению, тоже можно считать общим имуществом бывших супругов.

Супруги развелись летом 2014 года. Они прожили в браке 31 год.