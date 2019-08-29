Подсчитаны шансы провинциалов купить московскую квартиру

Средний россиянин из крупного города, если продаст на родине свою квартиру, сможет купить только 15 квадратных метров московской недвижимости стоимостью около трех миллионов рублей. Об этом сообщается в ежегодном исследовании федерального портала «Мир квартир», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

При подсчетах использовались данные базы недвижимости сайта (жилье элитного класса не учитывалось). Средняя стоимость квартиры в 68 российских городах с населением более 300 тысяч человек была сопоставлена со средней ценой московского квадратного метра — примерно 220 тысяч рублей (без разделения на «первичку» и «вторичку»).

Материалы по теме «Москва меня услышит» Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют

Только жители Санкт-Петербурга и Сочи могут себе позволить полноценную однокомнатную квартиру в Москве: 36 и 33 квадратных метра соответственно. Шансы на отдельную «малогабаритку» площадью 27 «квадратов» есть у владельцев недвижимости во Владивостоке. Студия от 21 до 24 квадратных метров по карману жителям Подмосковья, Сургута, Хабаровска, Казани и Екатеринбурга, а также Севастополя и Симферополя. Студия поменьше, 16-19 «квадратов», доступна для покупателей из Тулы, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Читы, Тюмени, Новосибирска, Архангельска, Якутска, Калининграда, Уфы и Ленинградской области.

Жители Белгорода, Калуги, Краснодара, Иркутска и Красноярска могут претендовать максимум на 15-метровую комнату. 14 «квадратов» потянут ростовчане, ярославцы, жители Набережных Челнов, Томска и Мурманска. Жителям других городов достанется еще меньше: 10-13 квадратных метров. Исключение — покупатели из Магнитогорска. Стоимости местной квартиры хватит лишь на восемь столичных метров.

Эксперты портала утверждают, что жители 34 городов из 68, вошедших в исследование, могут позволить себе купить жилье в Москве на метр просторнее, чем годом ранее. Возможности жителей других 30 городов не изменились, кроме жителей Кемерова, Ростова, Тольятти и Саранска, «потерявших» 1-2 квадратных метра.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru