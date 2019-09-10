Бывший уголовник захотел снять квартиру и ненароком ограбил риелтора

В Новосибирске задержали подозреваемого в разбойном нападении на риелтора. Мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям, других возможных пострадавших от его противоправной деятельности просят связаться с полицией. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Ранее судимый 43-летний мужчина, предположительно, назначил 30-летней сотруднице агентства недвижимости встречу, притворившись потенциальным арендатором квартиры. Когда она подъехала к указанному месту, он связал специалиста скотчем и похитил ее личные вещи — телефон и серьги из золота.

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После этого предполагаемый преступник скрылся, оставив женщину связанной в машине. Потерпевшей удалось самостоятельно освободиться, она обратилась за помощью к жителям ближайшего дома, откуда позвонила в полицию.

Подозреваемого задержали, выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за разбой. В отношении него возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу. Полицейские в настоящее время выясняют, не совершал ли он аналогичные преступления в последнее время. Всем, кто, возможно, пострадал от противоправных действий гражданина, рекомендуют сообщить об этом в правоохранительные органы.

В мае 2019-го пользовательница Twitter из Москвы опубликовала пост об обнаружении в шкафу съемной квартиры реального человеческого скелета. По ее словам, кости лежали в комнате, которая ранее всегда была закрыта. Девушка сообщила о находке в полицию, после чего ее якобы задержали и сутки допрашивали. Не все интернет-пользователи поверили в правдивость этой истории.

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