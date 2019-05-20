Женщина обнаружила дома реальный скелет в шкафу и попала в полицию

Пользовательница Twitter из Москвы с ником dontgivashirt обнаружила в шкафу съемной квартиры реальный человеческий скелет. По ее словам, человеческие кости лежали в комнате, которая ранее всегда была закрыта. Об этом она рассказала в своем микроблоге.

«На ручке входной двери вашей съемной квартиры появился небольшой непрозрачный пакет. В этом пакете лежат ключи. Эти ключи подошли к двери. На этой связке есть еще один ключ. Этот ключ подходит к комнате вашей съемной квартиры, которая была заперта хозяевами», — начала свой рассказ девушка.

Войдя в комнату, она открыла шкаф и обнаружила там человеческий скелет. По ее словам, это объясняет, почему некоторые арендодатели сдают в трехкомнатной квартире только две комнаты, а третью запирают. В связи с такой находкой она решила вызвать полицию. Сотрудники МВД приехали и подтвердили, что скелет настоящий.

Арендодатель не брал трубку, а девушка и находившиеся с ней в квартире поехали на допрос с полицейскими в качестве подозреваемых. На следующее утро она написала, что их отпустили под подписку о невыезде.

Не все юзеры поверили в реальность этой истории, так как девушка не опубликовала ни одного фото или документа. Другие же принялись шутить на тему «скелетов в шкафу». «У каждого человека есть скелеты в шкафу. Но это же просто поговорка», — написал один из пользователей в ответ на тред.

— Дайсы и шитпостинг (@ForLoopAintGOTO) 20 мая 2019, 06:02

Ранее в сети превратили в мем фотографию со скелетом человека, который еще при жизни потерял руку и установил нож в качестве протеза. Они начали сравнивать погибшего воина с персонажами современных фильмов и нарекли его «первым в мире киборгом».

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