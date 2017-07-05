Пользователи сети посмеялись над непристойной позой жертвы извержения

В Twitter потешаются над снимком гипсового слепка жертвы извержения вулкана Везувий в 79 году. На фото рука погибшего жителя Помпеев застыла в области паха. На это обратило внимание издание The Independent.

Оригинальный снимок был опубликован в Instagram Археологического парка в Помпеях, но стал популярен после поста пользователя Twitter под ником @PersianRose1, который также оставил подпись «Мастурбирующий человек. Помпеи. 79 год».

В сети эту позу посчитали непристойной и принялись шутить по поводу того, чем занимался мужчина в момент извержения.

«Когда кто-то крикнул "эвакуация", но ты услышал "эякуляция"», — сострил один из юзеров. Другие предположили, что житель города решил провести последние минуты жизни, «сжимая в руках любимую вещь».

Тем не менее не все версии оказались пошлыми: один из пользователей посчитал, что мужчина просто играл на воображаемой гитаре.