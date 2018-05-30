В сети посмеялись над нелепой смертью тысячелетней давности

Скелет жителя древнего города Помпеи, раздавленного камнем после извержения вулкана Везувий, превратился в интернет-мем. Пользователи социальных сетей нашли в его случайной смерти повод для шуток.

Изображение несчастного опубликовал канал CNN в своем Twitter-аккаунте. «Археологи, работающие в древнеримском городе Помпеи, обнаружили останки 30-летнего мужчины, который, по-видимому, пережил извержение Везувия в 79 году нашей эры только для того, чтобы быть убитым огромной каменной глыбой», — подписала фотоснимок редакция.

Пользователи сети отреагировали на находку с юмором. «С ним все будет хорошо?» — поинтересовался один из подписчиков. «Он жил в Древнем Риме. Он был полностью застрахован», — ответил другой. «Все еще дышит», — пошутил третий комментатор.

Юзеры создали из археологической находки новый интернет-мем. «Это сюжет для следующей части Пункта назначения», — заметил пользователь Уилл Смит (Will Smith). «Когда пол — это лава, но Бог изменяет игру, потому что действует таинственным образом», — вспомнил о детской игре человек под ником Mr Watchtower. «Уверены ли мы, что его убил камень?» — уточнил один из комментаторов, приложив картинку, где глыба названа «непрекращающимся круговоротом новостей», а скелет подписан «я».

Ранее стало известно, что археологи обнаружили скелет жителя Помпей, раздавленного каменной глыбой массой 300 килограммов. Ученые считают, что он пережил извержение и собирался бежать, когда его настигла смерть.

Извержение вулкана Везувий произошло в 79 году нашей эры. Под удар облаков пепла и высокотемпературных потоков попала густонаселенная местность неподалеку. По данным историков, в городах Помпеи и Геркуланум погибли около 16 тысяч человек, смерть большинства из них была практически мгновенной.

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