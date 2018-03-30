Веганка поглумилась над смертью мясника и попала под арест

Во Франции арестовали веганку, поддержавшую убийство мясника террористами. Как сообщает издание Daily Mail, ей грозит тюремное заключение.

Мириам-Серж Жуглет (Myriam-Serge Jouglet), позиционирующая себя как веганка и изготавливающая сыр для веганов, написала на своей странице в Facebook, что не считает смерть Кристиана Медвеса (Christian Medves) трагедией. «Что, вас шокирует то, что убийца был убит террористами? А меня нет, я ему ни капли не сочувствую», — отметила она, а также добавила, что считает случившееся «справедливым». Позднее пост удалили после жалобы профсоюза мясников Франции.

Женщина предстанет перед судом за одобрение действий террористов. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на пять лет и штраф в 75 тысяч евро (около 5,3 миллиона рублей).

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Двумя днями ранее левого активиста осудили на два года условно за оскорбление памяти подполковника полиции Арно Бельтрама (Arnaud Beltrame), обменявшего себя на заложника.

Теракт во французском супермаркете произошел 23 марта. Мужчина ворвался в магазин с криками «Я солдат ИГ» (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России). В результате нападения погибли четыре человека.

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