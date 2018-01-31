Ведущий оставил сэндвич с мясом перед веганом и поплатился

Ведущий британского радиошоу Джереми Вайн взбесил гостя его программы на BBC Radio 2, вегана-активиста Джоуи Карбстронга (Joey Carbstrong), оставив на видном месте на столе бутерброд со свининой. На инцидент обратило внимание The Daily Mail.

Карбстронг пришел на радиошоу, чтобы обсудить угрозы, которые фермеры начали получать от воинствующих веганов. Заметив сэндвич, он сказал: «Я немного расстроен, увидев в вашем сэндвиче кусочек свиной плоти. Мертвая свинья, которая не хотела умирать».

В ответ Вайн спросил, является ли проблемой для гостя содержащийся в бутерброде сыр. Карбстронг отметил, что его производят из молока матери, у которой отобрали детей. Активист также напомнил, что люди жестоко обходятся с коровами, выращиваемыми для производства молока. «Человеческие руки проникали в ее анус, чтобы искусственно оплодотворить ее бычьим семенем», — добавил он.

Ведущий предположил, что, вероятно, поэтому веганы сравнивают фермеров с насильниками. Гость ответил, что, на его взгляд, гораздо оскорбительнее демонстрировать ему кусок трупа, чем рассуждать о том, кого и как называть.

Издание отмечает, что слушавшие эфир мясоеды принялись издеваться над Карбстронгом в соцсетях, оперируя старыми шутками вроде «Ты чего такой злой? Потому что мясо не ешь?».

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