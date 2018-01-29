Британка набила на лбу слово «веган» и попала под шквал критики

Жительница английского города Престон Кейт Элис (Kate Alice) опубликовала в Twitter фотографию новой татуировки на лбу с надписью Vegan («Веган») и подверглась массовой критике в сети.

«Сегодня сделала татуировки против суицида и за веганов, люблю такое», — сообщила блогерша в подписи к фотографиям. На первом снимке девушка продемонстрировала рисунок на руке, нанесенный поверх шрама, но юзеров больше заинтересовало второе фото.

Посетители Reddit создали отдельный тред для обсуждения действий девушки. Автор поста подписал снимки Элис фразой «Теперь мне не нужно говорить всем каждые пять минут, что я веган». В комментариях юзеры предполагали, что девушка больше никогда не сможет найти приличную работу, а также издевательски подмечали, что она зря не сообщает миру таким же образом о своей глупости и недостаточном образовании. Многие считают татуировку ненастоящей: комментаторы отметили, что волос под свежей татуировкой быть не может, а кожа вокруг рисунка должна быть покрасневшей, — ничего подобного на фото не наблюдается.

Пользователи Twitter также критиковали девушку. Они постили снимок лица Элис, сопровождая его различными комментариями, где выражали непонимание: «Остановите планету, я сойду», «Ради бога... пожалуйста, нет».

Количество жалоб на пост Элис привело к тому, что превью фотографии стало недоступно: чтобы его просмотреть, следует подтвердить готовность увидеть «деликатный контент».

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