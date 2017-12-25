Истерика шокированной возвращением сына из армии матери довела соцсети до слез

Американский летчик Грант Джексон, последние два года проходивший службу в Японии, решил устроить матери Гвен сюрприз. Он отпросился на Рождество домой. Но ее реакция на появление сына оказалась непредсказуемой. Шокированная женщина с криками убежала от него в другую комнату и продолжила кричать, когда сын пошел за ней, чтобы обнять. Сестра летчика Бриттани Петтис (Brittany Pettis), помогавшая Гранту подготовить сюрприз, разместила ролик в Facebook. Видео стало вирусным: за короткое время его посмотрели миллионы пользователей.

Прославившейся семье дозвонились журналисты. Родственники рассказали, что никто из членов семейства не ожидал такой эмоциональной реакции. «Она как будто призрак увидела», — сказал Грант каналу ABC.

Пользователи Facebook в комментариях под записью пишут, что во время просмотра ролика разревелись. «Это заставило меня заплакать», — призналась Мэри Ньюсон. «Я в слезах», — пишет Джо Лэндрам.

Зрители назвали видео лучшим рождественским роликом, а сам сюрприз — лучшим за всю историю. Многие благодарили Гранта за эмоции, подаренные матери, и за служение Соединенным Штатам Америки. Некоторым, впрочем, показалось странным, что сын не навещал маму два года.

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