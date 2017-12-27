Ошалевшая от отражения дочери мать поставила в тупик пользователей сети

Американская военнослужащая, долго отсутствовавшая дома, устроила неожиданный сюрприз матери во время празднования Рождества. Ролик с реакцией на подарок в Twitter опубликовала ее другая дочь. За два дня он набрал более 8,6 миллиона просмотров.

О приезде дочери матери не рассказали. Девушка спряталась за диван, а маму усадили на него и вручили в подарок упакованное зеркало. Женщина вскрыла обертку и поначалу не поняла суть подарка. Но затем она заметила отражение дочери, с диким криком выбежала из комнаты, а после вернулась и обняла ее.

«Почему всем нравится этот ролик. В чем его смысл? Она испугалась своего отражения?» — недоумевает один из пользователей в комментариях под видео.

«Сначала я подумал, что кто-то сделал ей мейкап, а она начала орать, потому что он ей очень понравился. Только потом я понял, насколько же я тупой», — признался другой.

Ранее в декабре американский летчик Грант Джексон, последние два года проходивший службу в Японии, также решил устроить сюрприз своей матери. реакция родительницы оказалась несколько экспрессивной — шокированная женщина с криками убежала от него в другую комнату и продолжила кричать, когда сын пошел за ней, чтобы обнять.

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