Интернет и СМИ
 

Испытывающая на протяжении 18 часов оргазмы пара довела телеведущих до истерики

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Ведущие утреннего эфира на телеканале ITV не смогли сдержать смеха после того как пара, практикующая тантрический секс, рассказала, как испытывала оргазмы на протяжении 18 часов.

Скотт и Мелани МакКлюр выходили в эфир по видеосвязи. Партнеры рассказали, что достигли такого уровня сексуальной близости, когда могут получать оргазм при обычных объятиях. По их словам, они могут испытывать сексуальное удовольствие в течение 18 часов подряд.

Ведущие с любопытство слушали Скотта и Мелани. Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) призналась, что это интервью стало одним из ее любимых. Она поинтересовалась, не занимаются ли они сексом прямо во время интервью. На что Мелани неоднозначно ответила: «Может быть».

По окончании разговора телевезионщики собирались перейти к другой теме. Ведущий Филлип Шофилд (Phillip Schofield) обратился к зрителям фразой still to comе, которая переводится как «далее в программе». В английском языке слово come созвучно с cum («сперма», «достичь оргазма»). Игра слов рассмешила поэтому Уиллоуби, она так расхохоталась, что в итоге рухнула на диван.

Ранее Шофилд и Уиллоуби в своем шоу представили куклу, которая, как считает ее создатель, может не только заменить секс-партнера, но и пошутить в разговоре с владельцем.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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