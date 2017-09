Испытывающая на протяжении 18 часов оргазмы пара довела телеведущих до истерики

Ведущие утреннего эфира на телеканале ITV не смогли сдержать смеха после того как пара, практикующая тантрический секс, рассказала, как испытывала оргазмы на протяжении 18 часов.

Скотт и Мелани МакКлюр выходили в эфир по видеосвязи. Партнеры рассказали, что достигли такого уровня сексуальной близости, когда могут получать оргазм при обычных объятиях. По их словам, они могут испытывать сексуальное удовольствие в течение 18 часов подряд.

Ведущие с любопытство слушали Скотта и Мелани. Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) призналась, что это интервью стало одним из ее любимых. Она поинтересовалась, не занимаются ли они сексом прямо во время интервью. На что Мелани неоднозначно ответила: «Может быть».

По окончании разговора телевезионщики собирались перейти к другой теме. Ведущий Филлип Шофилд (Phillip Schofield) обратился к зрителям фразой still to comе, которая переводится как «далее в программе». В английском языке слово come созвучно с cum («сперма», «достичь оргазма»). Игра слов рассмешила поэтому Уиллоуби, она так расхохоталась, что в итоге рухнула на диван.

Ранее Шофилд и Уиллоуби в своем шоу представили куклу, которая, как считает ее создатель, может не только заменить секс-партнера, но и пошутить в разговоре с владельцем.