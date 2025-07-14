Девушка отправилась среди ночи в туалет и сделала шокирующее открытие

Пользовательница Reddit с ником Bouncy_bouncy_seal рассказала о необычном ночном происшествии, приключившемся с ней во время похода в туалет. Она уточнила, что ей предшествовали бытовые проблемы, из-за которых мужу женщины пришлось снимать и потом ставить на место раму воздуховода, отделяющую жилую часть их дома 1970 года постройки от чердака, из-за чего она могла начать прилегать неплотно.

«Воздуховод находится прямо за дверью туалета. Я вошла в дверной проем и услышала очень громкий хлопок. Следом я почувствовала, как что-то хрустнуло у меня под ногой. Я посмотрела вниз и увидела пару огромных пятен крови на полу. Подняв ногу, я обнаружила аналогичные пятна на пятке вперемешку с каким-то мусором. Я решила, что наступила на жука. Мерзость», — написала автор.

Женщина намочила туалетную бумагу, чтобы вытереть ногу, пока ее супруг оттирал кровь с пола. Приводя себя в порядок, она попыталась рассмотреть, что за твердые частички прилипли к бумаге. Через мгновение она пришла в ужас.

«Это был максимально разбухший от выпитой крови клещ! Он был размером с зерно арахиса! Вероятно, он отвалился от какой-то твари, которой питался на чердаке, и выпал из провисшего угла воздуховода», — предположила автор.

Она попросила мужа закрепить раму вентиляции, а также порадовалась, что клещ не успел навредить членам семьи и домашним животным.

Ранее другая пользовательница Reddit показала на портале фото отвратительной находки, которую она сделала, войдя в ванную общежития. Люди в комментариях призвали девушку не брать то, что она нашла, голыми руками.