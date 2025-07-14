Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:01, 14 июля 2025Интернет и СМИ

Девушка отправилась среди ночи в туалет и сделала шокирующее открытие

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пользовательница Reddit с ником Bouncy_bouncy_seal рассказала о необычном ночном происшествии, приключившемся с ней во время похода в туалет. Она уточнила, что ей предшествовали бытовые проблемы, из-за которых мужу женщины пришлось снимать и потом ставить на место раму воздуховода, отделяющую жилую часть их дома 1970 года постройки от чердака, из-за чего она могла начать прилегать неплотно.

«Воздуховод находится прямо за дверью туалета. Я вошла в дверной проем и услышала очень громкий хлопок. Следом я почувствовала, как что-то хрустнуло у меня под ногой. Я посмотрела вниз и увидела пару огромных пятен крови на полу. Подняв ногу, я обнаружила аналогичные пятна на пятке вперемешку с каким-то мусором. Я решила, что наступила на жука. Мерзость», — написала автор.

Женщина намочила туалетную бумагу, чтобы вытереть ногу, пока ее супруг оттирал кровь с пола. Приводя себя в порядок, она попыталась рассмотреть, что за твердые частички прилипли к бумаге. Через мгновение она пришла в ужас.

«Это был максимально разбухший от выпитой крови клещ! Он был размером с зерно арахиса! Вероятно, он отвалился от какой-то твари, которой питался на чердаке, и выпал из провисшего угла воздуховода», — предположила автор.

Она попросила мужа закрепить раму вентиляции, а также порадовалась, что клещ не успел навредить членам семьи и домашним животным.

Ранее другая пользовательница Reddit показала на портале фото отвратительной находки, которую она сделала, войдя в ванную общежития. Люди в комментариях призвали девушку не брать то, что она нашла, голыми руками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Минфин хочет пойти дальше». В США намекнули на дальнейшую судьбу замороженных активов России

    Прием популярного обезболивающего связали с риском деменции

    Звезда Comedy Woman разместила откровенные фото в честь 41-летия

    Россиянам рассказали о способах экономии платы за ЖКХ

    США раскритиковали из-за возобновившихся угроз России

    Посол предупредил о новой угрозе от США у границ России

    Россиян предупредили об опасности хранения некоторых данных в смартфоне

    Девушка отправилась среди ночи в туалет и сделала шокирующее открытие

    В США объяснили причину приостановки Пентагоном поставок оружия Киеву

    В Британии увидели тревожный знак в решении Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости