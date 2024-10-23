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06:01, 23 октября 2024Интернет и СМИ

Девушка зашла в ванную в общежитии и обнаружила отвратительную находку

Фото: @Weird / Reddit

Пользовательница Reddit с ником Pepelesniff показала на портале фото отвратительной находки, которую она обнаружила, войдя в ванную общежития. Пользователи призвали девушку не брать обнаруженное голыми руками.

Пользовательница опубликовала фотографию банки с кашеобразным черным содержимым. На ее крышке можно увидеть надпись: «Скраб из экскрементов». Рассказчица уточнила, что банка принадлежит ее соседке по общежитию.

«Пополните эту банку и посмотрите, скажет ли тебе что-нибудь ее хозяйка», «Надеюсь, это просто дурацкое название для обычного продукта», «Зачем вы трогаете его голыми руками?», «Откройте и понюхайте», «Скраб для тех, у кого проблемы с самооценкой», — поделились соображениями пользователи в комментариях. Многие из них допустили, что в банке может находиться кофейный скраб.

Однако в действительности оказалось, что хозяйка скраба, не желающая, чтобы им пользовался кто-то другой, приклеила на банку провокационное название. Комментаторы сочли такой способ отпугнуть соседей эффективным.

Ранее девушка рассказала на Reddit, что в ее прибор для гигиены рта залезло насекомое. Комментаторы в шутку посоветовали пользовательнице сжечь дом.

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      Мария Большакова
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