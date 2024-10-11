Девушка обнаружила насекомое в необычном месте и получила совет сжечь свой дом

Пользовательница Reddit с ником Shannon81forFun рассказала на портале, как взяла свой прибор для гигиены рта и обнаружила в нем неприятное насекомое. Комментаторы сочли увиденное отвратительным.

Девушка опубликовала фото своего ирригатора с темным содержимым внутри. Автор поста уточнила, что в прибор залезла уховертка.

«Это отвратительно. Но включить прибор и посмотреть, как она вылетит из него, было бы очень приятно», «Я на автомате поставил "дизлайк" этому посту. Чтобы уховертка знала, что я не одобряю ее поведение», «Самое время купить новый ирригатор», «Сожги его. И весь свой дом», — поиронизировали они.

Ранее парень рассказал на Reddit, как купил газировку в автомате и обнаружил неприятную картину. Он также признался, что из-за увиденного испугался за свою жизнь.