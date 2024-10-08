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08:00, 8 октября 2024Интернет и СМИ

Парень купил газировку в автомате и испугался за свою жизнь

Фото: Reddit

Пользователь Reddit с ником jungyihyun показал на портале неприятную находку, которую он обнаружил в купленной в автомате газировке. Парень признался, что после увиденного испугался за свою жизнь.

Автор поста опубликовал две фотографии стакана с газировкой, из которого отпил наполовину. На первом снимке можно заметить, что на дне емкости что-то плавает. На втором фото парень запечатлел похожий на корень растения предмет, который он достал из стакана. «Понятия не имею, что это, но готов заболеть 78 болезнями или что-то вроде того», — заявил jungyihyun.

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В комментариях пользователи сочли увиденное отвратительным. Они предположили, что неизвестный предмет может быть большим наростом плесени, который образуется в автоматах с газировкой и иногда попадает в стаканы покупателей. Также парню посоветовали обратиться в местный департамент здравоохранения и сообщить о проблеме, а также посетить врача. «Странно, что они не попросили заплатить еще и за "еду", которую продали вместе с напитком», «Меня чуть не стошнило, пока я смотрел на это», «Пожалуйста, обратитесь в суд!» — также написали комментаторы.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как решила проверить кровать в номере гостиницы и обнаружила неприятную картину. В комментариях ей посоветовали впредь проверять номер перед заселением.

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      Мария Большакова
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