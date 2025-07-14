Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:59, 14 июля 2025Мир

В США объяснили причину приостановки Пентагоном поставок оружия Киеву

Глава Пентагона Хегсет заморозил поставки оружия Киеву после доклада заместителя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет заморозил поставки вооружений Киеву из-за доклада своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, именно помощник Хегсета в конце июня предупредил, что отправка Украине очередных партий американского оружия может истощить и без того скудные запасы Пентагона. При этом Колби указал, что Вооруженным силам США следует переориентироваться на противостояние с Китаем.

Ранее телеканал CNN выяснил, что Хегсет не проинформировал Белый дом о заморозке поставок оружия, что вызвало переполох в администрации президента США, которая пыталась понять причины паузы. В итоге спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и госсекретарь США Марко Рубио узнали о приостановке помощи Киеву из СМИ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Минфин хочет пойти дальше». В США намекнули на дальнейшую судьбу замороженных активов России

    Прием популярного обезболивающего связали с риском деменции

    Звезда Comedy Woman разместила откровенные фото в честь 41-летия

    Россиянам рассказали о способах экономии платы за ЖКХ

    США раскритиковали из-за возобновившихся угроз России

    Посол предупредил о новой угрозе от США у границ России

    Россиян предупредили об опасности хранения некоторых данных в смартфоне

    Девушка отправилась среди ночи в туалет и сделала шокирующее открытие

    В США объяснили причину приостановки Пентагоном поставок оружия Киеву

    В Британии увидели тревожный знак в решении Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости