В США объяснили причину приостановки Пентагоном поставок оружия Киеву

Глава Пентагона Хегсет заморозил поставки оружия Киеву после доклада заместителя

Министр обороны США Пит Хегсет заморозил поставки вооружений Киеву из-за доклада своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, именно помощник Хегсета в конце июня предупредил, что отправка Украине очередных партий американского оружия может истощить и без того скудные запасы Пентагона. При этом Колби указал, что Вооруженным силам США следует переориентироваться на противостояние с Китаем.

Ранее телеканал CNN выяснил, что Хегсет не проинформировал Белый дом о заморозке поставок оружия, что вызвало переполох в администрации президента США, которая пыталась понять причины паузы. В итоге спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и госсекретарь США Марко Рубио узнали о приостановке помощи Киеву из СМИ.