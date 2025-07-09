Пентагон не уведомил Белый дом о приостановке помощи Украине

CNN: Келлог и Рубио узнали о приостановке помощи Украине из СМИ

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог и госсекретарь США Марко Рубио узнали о приостановке помощи Украине из СМИ, поскольку Пентагон не уведомил об этом Белый дом, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным источников телеканала, шеф Пентагона Пит Хегсет не проинформировал Белый дом о заморозке поставок, что вызвало переполох в администрации президента США, которая пыталась понять причины паузы.

Отмечается, что это уже второй случай в 2025 году, когда Хегсет решил приостановить поставки американского оружия на Украину, застав высокопоставленных чиновников в сфере национальной безопасности США врасплох.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, сообщила, что глава Белого дома открестился от блокировки поставок оружия Украине. По словам собеседников издания, Трамп объяснил приостановку поставок пересмотром арсеналов Пентагона после ударов по ядерным объектам Ирана в апреле.