Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:21, 9 июля 2025Мир

Пентагон не уведомил Белый дом о приостановке помощи Украине

CNN: Келлог и Рубио узнали о приостановке помощи Украине из СМИ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог и госсекретарь США Марко Рубио узнали о приостановке помощи Украине из СМИ, поскольку Пентагон не уведомил об этом Белый дом, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным источников телеканала, шеф Пентагона Пит Хегсет не проинформировал Белый дом о заморозке поставок, что вызвало переполох в администрации президента США, которая пыталась понять причины паузы.

Отмечается, что это уже второй случай в 2025 году, когда Хегсет решил приостановить поставки американского оружия на Украину, застав высокопоставленных чиновников в сфере национальной безопасности США врасплох.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, сообщила, что глава Белого дома открестился от блокировки поставок оружия Украине. По словам собеседников издания, Трамп объяснил приостановку поставок пересмотром арсеналов Пентагона после ударов по ядерным объектам Ирана в апреле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла один из самых мощных ударов по Украине за все время СВО. «Искандеры» и сотни дронов атаковали заводы и аэродромы

    Кишечную палочку нашли в трех блюдах «Якитории»

    Российские войска продвинулись у границ Днепропетровской области

    Россиянам назвали сроки доставки машин ушедших из страны автогигантов

    В Госдуме объяснили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

    Россиянам станут доступны прямые рейсы в одну из самых закрытых стран мира

    В России отреагировали на готовящийся сюрприз Трампа

    В Москве девушка отбилась от пристававшего к ней мигранта и попала на видео

    Министр обороны Франции раскрыл причину звонка Макрона Путину

    Министр обороны Франции назвал демилитаризацию Украины красной линией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости