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04:28, 14 июля 2025Ценности

Звезда Comedy Woman разместила откровенные фото в честь 41-летия

Актриса Надежда Сысоева разместила фото в откровенном платье в честь 41-летия
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @inadenka

Российская актриса Надежда Сысоева разместила откровенные фото в честь 41-летия. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman продемонстрировала образ в прозрачном платье с многочисленными разрезами в области груди и живота. При этом она похвасталась стройной фигурой.

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Вдобавок артистка распустила светлые волосы, а от аксессуаров она отказалась. «В свой День Рождения хочу пожелать этим хрупким плечам надежную опору», — подписала она.

Ранее звезда Comedy Woman поделилась фото в откровенном боди. Изделие было оформлено глубоким декольте и высокими вырезами, которые подчеркивали грудь и бедра Сысоевой.

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