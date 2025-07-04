40-летняя звезда Comedy Woman поделилась фото в откровенном боди

Российская актриса Надежда Сысоева поделилась фото в боди с глубоким декольте

Российская актриса Надежда Сысоева поделилась фото с откровенной съемки. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных черно-белых кадрах 40-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman продемонстрировала фигуру в боди. Изделие было оформлено глубоким декольте и высокими вырезами, которые подчеркивали грудь и бедра знаменитости. К своему образу Сысоева подобрала кроссовки и уложила волосы в легкие локоны.

«Мне потребовался год, чтобы согласиться на эту фотосессию. Год мощнейшей работы над собой», — подписала артистка публикацию.

В июне сообщалось, что Надежда Сысоева в откровенном виде прошлась по пляжу.