40-летняя звезда Comedy Woman в купальнике прошлась по пляжу

Российская актриса Надежда Сысоева в красном купальнике прошлась по пляжу

Российская актриса Надежда Сысоева в откровенном виде прошлась по пляжу. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman предстала перед камерой в раздельном ярко-красном купальнике, который включал в себя бюстгальтер и плавки с низкой посадкой. При этом знаменитость продемонстрировала стройную фигуру. Кроме того, она распустила мокрые от воды светлые волосы.

В марте 40-летняя звезда Comedy Woman показала откровенное фото из машины. Сысоева снялась в облегающем мини-платье с глубоким декольте.