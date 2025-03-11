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10:07, 11 марта 2025Ценности

40-летняя звезда Comedy Woman показала откровенное фото из машины

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @inadenka

Российская актриса Надежда Сысоева показала откровенное фото из машины. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman снялась в облегающем мини-платье с глубоким декольте. Также она уложила волосы волнами и выбрала макияж в коричневой цветовой гамме.

При этом на одном из кадров знаменитость позировала во время поездки в автомобиле, высунув голову в окно и продемонстрировав оголенные ноги и часть обнаженной груди. «Мой женский день», — указала в подписи автор поста.

В ноябре 2024 года Надежда Сысоева также раскрыла свой вес.

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