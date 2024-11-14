40-летняя звезда Comedy Woman раскрыла свой вес

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева призналась, что весит 50 килограммов

Российская актриса Надежда Сысоева раскрыла свой вес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman решила ответить на вопросы подписчиков, один из которых поинтересовался ее параметрами. Знаменитость призналась, что весит 50 килограммов. При этом она продемонстрировала снимок, на котором запечатлела весы, показывающие упомянутую цифру.

В октябре звезда Comedy Woman приспустила штаны на откровенных фото. Сысоева предстала на размещенных кадрах в топе от бикини с чашками в виде ракушек.