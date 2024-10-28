40-летняя звезда Comedy Woman приспустила штаны на откровенных фото

Российская актриса Надежда Сысоева показала фанатам откровенные фото с отдыха на Бали. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman предстала на размещенных кадрах в топе от бикини с чашками в виде ракушек. Также она надела голубые джинсы с широкими штанинами. При этом знаменитость расстегнула ширинку на брюках и приспустила их.

«Новая версия меня», — подписала пост артистка.

Ранее в октябре бывшая участница Comedy Woman, российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава опубликовала фото без штанов.