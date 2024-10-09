Екатерина Варнава опубликовала фото без штанов

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в откровенных нарядах. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman на одном из фото предстала, сидя на стуле с поднятыми вверх ногами. При этом она надела черный пиджак, трусы и чулки с кружевной отделкой, а также остроносые красные туфли на шпильках.

В то же время 39-летняя знаменитость позировала, стоя у стены в полупрозрачном нижнем белье и брючном костюме. При этом она распахнула жакет и приспустила штаны.

Ранее в октябре Екатерина Варнава ответила критикующим ее за худобу хейтерам.