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12:45, 3 октября 2024Ценности

Екатерина Варнава ответила критикующим ее за худобу хейтерам

Актриса Екатерина Варнава попросила хейтеров меньше комментировать ее фигуру

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава ответила хейтерам, которые критикуют ее за худобу. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя экс-участница юмористического шоу Comedy Woman поделилась серией снимков, на которых запечатлена, сидя за барным столом. Знаменитость позировала с пышной укладкой и ярким макияжем.

В описании к посту Варанава обратилась к пользователям сети и попросила их меньше комментировать ее фигуру. «Милые прекрасные люди (ну, или те, кто пытается за них сойти), меньше яда и токсичных элементов... Это все портит экологию», — отметила телезвезда.

В августе Екатерину Варнаву заподозрили в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения.

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      Карина Черных
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