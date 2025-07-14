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04:27, 14 июля 2025Экономика

Россиянам рассказали о способах экономии платы за ЖКХ

Якубовский: Россияне могут сделать перерасчет платы за услуги ЖКХ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Член комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, как можно сэкономить на оплате услуг ЖКХ в период отпусков. Его рекомендации приводит РИА Новости.

Как отметил он, россияне имеют право оформить перерасчет платы за услуги ЖКХ, если они отсутствуют в течение пяти суток подряд в жилом помещении. По его словам, это может быть актуально для тех, кто отправляется в командировку, уехал лечиться в другом городе, находится на даче или в другом жилье.

Уточняется, что речь идет о перерасчете тех коммунальных услуг, которые начисляются исходя из числа проживающих, а не по приборам учета. Сюда можно отнести холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Россиянам напомнили, что оформления перерасчета необходимо обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию. Далее нужно подать заявление на перерасчет, приложить документы, которые подтвердят отсутствие на месте. Это могут быть билеты на транспорт, командировочные документы, справки о временной регистрации в другом регионе. Кроме того, можно приложить справку из лечебного учреждения, документы о пребывании в санатории или пансионате.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проверит законность роста тарифов ЖКХ. Как заявили в пресс-службе ведомства, рост платежей вызвал широкий резонанс и критику в медиа. Под надзор ведомства попадут региональные органы власти, утвердившие такие тарифы.

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