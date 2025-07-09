Генпрокуратура проверит законность роста тарифов ЖКХ

В Генпрокуратуре пообещали проверить правомерность роста тарифов на ЖКХ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить правомерность увеличения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля. Об этом сообщили в ведомстве.

Рост платежей вызвал общественный резонанс и критику в средствах массовой информации, заявили в ведомстве. Средняя индексация тарифов составила 11,9 процента, но в некоторых регионах платежи выросли значительно сильнее.

Прокуратура собирается проверить региональные органы власти, утвердившие тарифы, а также управляющие компании (УК). В первую очередь собираются искать злоупотребления при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков.

С 1 июля 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) были повышены в среднем на 11,9 процента. Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергей Колунов ранее прогнозировал, что рост в ближайшие годы замедлиться. В 2026 году он ожидается на уровне 9,8 процента в среднем. Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги стало новым витком грабежа россиян, заявлял депутат Госдумы Николай Арефьев.