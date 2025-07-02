В Госдуме назвали грабежом повышение трат на ЖКУ

Депутат Арефьев: Повышение тарифов ЖКУ является грабежом россиян

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2025 года стало новым витком грабежа россиян. Таким мнением с News.ru поделился депутат Госдумы Николай Арефьев.

По словам депутата, «грабеж» по коммунальным платежам «никогда и не прекращался», а текущее повышение просто является его новым оборотом. Однако сегодня тарифы не просто растут, а «пошел какой-то произвол», считает Арефьев.

Тарифы растут не на уровень инфляции, а на 12-18 процентов, поскольку россиянам приходится обеспечивать прибыль региональных энергетических компаний, уверен он.

С 1 июля услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России подорожали в среднем на 11,9 процента. По словам директора Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Ильи Долматова, тарифы на электричество повысили в том числе из-за инфляции и долгами перед электросетевыми компаниями.

box#3850825