Раскрыты причины повышения тарифов на электроэнергию в России

Эксперт Долматов: Тарифы на электроэнергию повысили из-за инфляции и долгов

Тарифы на электроэнергию в России повысили по нескольким причинам — среди них инфляция и долги перед электросетевыми компаниями. Основания для роста цен раскрыл директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, член Общественного совета при ФАС России Илья Долматов, пишет РИА Новости.

«Указанная индексация, помимо общего инфляционного фона, обусловлена следующими причинами: реализация крупных инвестиционных проектов в энергетике, направленных на повышение надежности и качества оказываемых услуг потребителям; накопленные регуляторные долги перед сетевыми организациями (239 миллиардов рублей), а также компенсация льготного технологического присоединения», — пояснил эксперт.

Долматов добавил, что тарифы на электричество для россиян утверждают в 76 регионах с учетом реального потребления. Кроме того, в стране продолжат действовать льготы для некоторых категорий граждан. Так, компенсацию части платежей могут получить многодетные семьи, а россияне, у которых на оплату ЖКУ уходит слишком большой процент дохода, имеют право на субсидию.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в 2026 году рост коммунальных тарифов в России достигнет 30 процентов.