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12:59, 1 июля 2025Экономика

В России спрогнозировали коммунальные тарифы в 2026 году

Юрист Крохин: В 2026 году рост коммунальных тарифов может составить 30 %
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Рост коммунальных тарифов в 2026 году в среднем составит 30 процентов. Такой прогноз дал эксперт по проблемам ЖКХ, юрист Константин Крохин в комментарии изданию «Ридус».

«Впредь отрасль ЖКХ будет ориентироваться на окружающую действительность, а не красивую статистику. В ЖКХ работают живые люди, которые тоже ходят в магазины и сталкиваются с реальной инфляцией. Им нужно за счет чего-то повышать зарплаты, чтобы они не уходили из отрасли», — объяснил он.

Крохин отметил, что зарплаты в сфере ЖКХ в Москве в 1,5-2 раза ниже доступных работоспособному населению столицы.

Как сообщалось ранее, с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ будут проиндексированы на 11,9 процента. Тарифы на газ для населения поднимут на 10,3 процента, на электроэнергию — на 12,6 процента. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пообещала проконтролировать цены на коммунальные услуги, чтобы не допустить необоснованный рост.

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