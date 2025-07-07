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07:36, 7 июля 2025Экономика

Депутат назвал ожидаемый рост тарифов ЖКХ

Депутат Колунов: Рост тарифов ЖКХ в 2026 году ожидается на уровне 9,8 %
Мария Черкасова
СюжетТарифы ЖКХ

Фото: Pixabay

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2026 году ожидается на уровне 9,8 процента в среднем. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергей Колунов.

Индексация в ближайшие годы замедлится, сообщил депутат. В 2027 году она составит 7,9 процента, а в 2028 году — 5,9 процента, при этом в некоторых регионах повышение может быть еще меньше. Парламентарий уточнил, что окончательное решение об уровне индексации принимают руководители российских регионов.

Колунов объяснил, зачем в России повышают тарифы на «коммуналку». Во-первых, это необходимо из-за потребности в обновлении коммунальной инфраструктуры. Во-вторых, из-за дефицита кадров в сфере ЖКХ нужно поднимать зарплаты.

С 1 июля 2025 года тарифы на ЖКХ в России были проиндексированы в среднем на 11,9 процента.

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