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06:19, 9 июня 2025Экономика

Жителей России предупредили об индексации тарифов ЖКХ

Депутат Якубовский: Плановая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России с 1 июля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Плановая индексация тарифов ЖКХ в среднем на 11,9 процента произойдет в России с 1 июля текущего года. Важно понимать, что процент будет отличаться в зависимости от региона, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, пишет РИА Новости.

«С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 11,9%», — отметил он.

При этом в Северной Осетии тарифы проиндексируют на 19,1 процента, в Челябинской области и Мордовии — до 18 процентов, в Татарстане и Дагестане рост тарифов ЖКХ составит 17,5 процента.

По словам Якубовского, в Архангельской области ожидается индексация тарифов ЖКХ на 20 процентов, в Пермском крае — до 21,1 процента, в Кемеровской области тарифы проиндексируют до 19,8 процента.

Депутат пояснил, что индексация тарифов ЖКХ в данных регионах России обусловлена необходимостью модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры, ростом цен на ресурсы, такие как газ и электроэнергия, а также инфляцией.

В мае этого года в Госдуме заявили, что с 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию в России будут проиндексированы на 12,6 процента, а в 2026 году — на 9,3 процента. Как пояснили в ГД, рост цены ожидается за счет увеличения инвестиций в строительство новой генерации и повышения тарифа на передачу электроэнергии.

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