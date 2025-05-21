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03:26, 21 мая 2025Экономика

В Госдуме сообщили о росте тарифов на электроэнергию

Госдума: Тарифы на электроэнергию проиндексируют летом на 12,6 процента
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

С 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию в России будут проиндексированы на 12,6 процента, в 2026 году — на 9,3 процента. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«С 1 июля 2027 года рост тарифов на электроэнергию для населения составит 6,9 процента, с июля 2028 года — 4,9 процента. Такой прогноз дает Минэкономразвития России», — добавил он.

Как указал Кошелев, рост цены ожидается за счет увеличения инвестиций в строительство новой генерации и повышения тарифа на передачу электроэнергии.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что отдельные категории россиян не затронет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2025 году.

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