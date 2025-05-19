Несколько категорий россиян призвали не опасаться повышения тарифов на ЖКУ

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Повышение тарифов на ЖКУ не затронет некоторых граждан

Отдельные категории россиян не затронет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2025 году. Об этом NEWS.ru заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Так, повышение тарифов не затронет семьи, чьи расходы на ЖКУ превышают определенную долю в совокупном доходе. Для этой категории предельно допустимая сумма трат снижается по специальному коэффициенту. Субсидии могут получить не только собственники жилых помещений, но и наниматели по договорам социального и коммерческого найма, а также члены жилищных кооперативов.

Также льготы в виде компенсаций и скидок на оплату услуг ЖКУ существуют для инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов — им положена компенсация до половины расходов на коммунальные услуги. Аналогичные льготы действуют для ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий.

Существуют и региональные меры поддержки. Так, в Москве предусмотрена 50-процентная скидка на ЖКУ для ветеранов труда, ветеранов военной службы и пенсионеров, достигших установленного возраста и имеющих соответствующий трудовой стаж.

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