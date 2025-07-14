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04:07, 14 июля 2025Россия

Россиян предупредили об опасности хранения некоторых данных в смартфоне

Юрист Георгиева заявила, что хранение в смартфоне фотографий документов опасно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В целях безопасности в смартфоне лучше не хранить фото документов, а также логины и пароли от разных ресурсов и компрометирующие снимки. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» сообщила юрист Алла Георгиева.

«В телефоне нельзя хранить логины, пароли от различных ресурсов: электронной почты, соцсетей, банка-онлайн, Госуслуг. Причем не только в заметках, но и в сообщениях», — указала юрист.

Эксперт предупредила, что в случае взлома гаджета или его потери информация может попасть к злоумышленникам, и они могут оформить на жертву кредит или микрозайм. Георгиева порекомендовала регулярно очищать телефон, а также запоминать или записывать логины и пароли и хранить их в безопасном месте

Ранее американская корпорация Qualcomm обнаружила и устранила несколько опасных уязвимостей в процессорах Android-смартфонов.

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