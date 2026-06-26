Главу ФИФА заметили одновременно на двух матчах чемпионата мира

Пользователи сети заметили главу ФИФА Инфантино одновременно на двух матчах ЧМ-2026

Пользователи сети обратили внимание на кадры с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, присутствующем одновременно на двух матчах третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщается на странице Гараева Руслана в социальной сети X.

Инфантино был замечен на матче между Эквадором и Германией в Ист‑Ратерфорде, и на матче между Кюрасао и Кот‑д’Ивуаром в Филадельфии — встречи начались одновременно, а расстояние между стадионами превышает 150 километров. В эфире один из кадров с главой ФИФА появился уже на второй минуте игры, другой показали примерно на 12‑й минуте.

Издание Klops отмечает, что трансляции крупных турниров часто используют заранее записанные планы с VIP‑гостями. Такие сюжеты могут сниматься до стартового свистка, а затем режиссеры выводят их в эфир во время пауз в игре, чтобы показать важных гостей турнира.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны ФИФА.