Сотни миллионов смартфонов оказались под угрозой взлома

В Android-смартфонах с чипами Qualcomm обнаружили ряд уязвимостей

Американская корпорация Qualcomm обнаружила и устранила несколько опасных уязвимостей в процессорах Android-смартфонов. На это обратило внимание издание TechCrunch.

Qualcomm — крупнейший в мире производитель мобильных чипов. Специалисты компании выпустили патчи, которые устраняют ряд уязвимостей в десятках чипов, включая три уязвимости нулевого дня. Так называются системные бреши, для которых еще не выпустили исправлений. О проблемах было известно еще в феврале.

По словам журналистов, десятки процессоров Qualcomm установлены в гигантское количество смартфонов. Это означает, что под угрозой взлома находились и находятся буквально сотни миллионов девайсов. Qualcomm представила патчи, которые должны включить в свои обновления производители смартфонов. В этой связи в фирме призвали пользователей не игнорировать выходящие апдейты операционной системы (ОС).

В TechCrunch направили производителям популярных смартфонов запросы, однако получили ответ только от Google. Представители IT-гиганта заявили, что фирменные смартфоны Google Pixel не подвержены взлому с помощью известных уязвимостей.

В заключение журналисты объяснили, что чипы для хакеры — «лакомый кусок». Взломав процессор, который управляет функциями смартфона, можно получить полный контроль над девайсом.

В начале июня корпорация Samsung призвала пользователей активировать функцию защиты смартфона от краж. Новые опции появились в One UI 7.