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16:33, 3 июня 2025Наука и техника

Samsung призвала включить защиту от кражи смартфона

Samsung рассказала о защите смартфонов от кражи, которую нужно включить
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Южнокорейская корпорация Samsung призвала пользователей активировать функцию защиты смартфона от краж. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте британского отделения Samsung.

Представители компании выпустили новые функции защиты устройства от кражи, они доступны в обновлении прошивки One UI 7. В Samsung рассказали, что работают вместе с Министерством внутренних дел Великобритании над снижением краж мобильных устройств.

Новая функция включает в себя несколько параметров безопасности. Так, смартфон будет требовать от владельца разблокировки по биометрическим данным, если он находится в неизвестной локации. Также девайс будет автоматически заблокирован до ввода пароля, если аппарат надолго отключат от интернета.

Кроме того, инженеры Samsung ввели задержку в один час для смены биометрических данных на смартфоне. Это может оказаться полезным, если похититель получит доступ к устройству и попытается «отвязать» его от аккаунта хозяина. Также One UI 7 будет использовать машинное обучение для обнаружения признаков кражи.

Обновление One UI 7 доступно для смартфонов серии Galaxy S22, Galaxy S23, Galaxy S24, Galaxy S25, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6.

В начале года специалисты корпорации Google добавили в избранные Android-смартфоны функцию интеллектуальной защиты устройств от кражи. В первую очередь опция появилась в девайсах Google Pixel и Samsung.

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