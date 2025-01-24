В Android-смартфоны добавили ИИ-защиту от кражи

В Android-смартфонах появилась интеллектуальная защита от кражи

Инженеры корпорации Google добавили в избранные Android-смартфоны функцию интеллектуальной защиты устройств от кражи. На это обратило внимание издание Engadget.

Новая функция будет работать на основе искусственного интеллекта (ИИ). Нейросеть будет анализировать сценарии использования девайса и выявлять попытки доступа к телефону третьих лиц или случаи похищения. В Google отметили, что, например, смартфон будет автоматически заблокирован, если операционной системе (ОС) покажется, что устройство вырвали из рук пользователя.

В случае ИИ-блокировки будет запущена функция Identity Check. С ней имеющий физический доступ к девайсу должен будет пройти биометрическую проверку и подтвердить свою личность. Identity Check будет включаться после нескольких неудачных попыток разблокировать аппарат или попыток изменить пароль на устройстве. Также владелец гаджета сможет удаленно заблокировать его через учетную запись Google.

Подобная защита будет работать постоянно, за исключением тех мест, которые пользователь отметил как безопасные, — например, его дом. Функция уже доступна на смартфонах Google Pixel под управлением Android 15, в ближайшее время она появится в прошивке One UI 7 на телефонах Samsung. В Google пообещали, что до конца года Identity Check добавят на поддерживаемые смартфоны всех брендов.

Ранее Google представила первую публичную версию Android 16 — с умными уведомлениями Live Updates, адаптивными приложениями и новыми настройки камеры. Финальная ОС должна выйти в середине 2025 года.