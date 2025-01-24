Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:22, 24 января 2025Наука и техника

В Android-смартфоны добавили ИИ-защиту от кражи

В Android-смартфонах появилась интеллектуальная защита от кражи
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Инженеры корпорации Google добавили в избранные Android-смартфоны функцию интеллектуальной защиты устройств от кражи. На это обратило внимание издание Engadget.

Новая функция будет работать на основе искусственного интеллекта (ИИ). Нейросеть будет анализировать сценарии использования девайса и выявлять попытки доступа к телефону третьих лиц или случаи похищения. В Google отметили, что, например, смартфон будет автоматически заблокирован, если операционной системе (ОС) покажется, что устройство вырвали из рук пользователя.

В случае ИИ-блокировки будет запущена функция Identity Check. С ней имеющий физический доступ к девайсу должен будет пройти биометрическую проверку и подтвердить свою личность. Identity Check будет включаться после нескольких неудачных попыток разблокировать аппарат или попыток изменить пароль на устройстве. Также владелец гаджета сможет удаленно заблокировать его через учетную запись Google.

Подобная защита будет работать постоянно, за исключением тех мест, которые пользователь отметил как безопасные, — например, его дом. Функция уже доступна на смартфонах Google Pixel под управлением Android 15, в ближайшее время она появится в прошивке One UI 7 на телефонах Samsung. В Google пообещали, что до конца года Identity Check добавят на поддерживаемые смартфоны всех брендов.

Ранее Google представила первую публичную версию Android 16 — с умными уведомлениями Live Updates, адаптивными приложениями и новыми настройки камеры. Финальная ОС должна выйти в середине 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы готовы к переговорам». Путин ответил на заявления Трампа по Украине

      В Москве задержали убедивших девушку ограбить свою квартиру пятерых мошенников

      Раскрыты последствия разового употребления алкоголя для здоровья

      Появилось видео уничтожения замаскированного блиндажа ВСУ в Курской области

      МВД предъявило обвинение жене бывшего мэра российского города

      Россиянку отказались пустить на рейс в ОАЭ из-за второго паспорта

      В Android-смартфоны добавили ИИ-защиту от кражи

      Путин рассказал о точках соприкосновения с действующей администрацией США

      Россиянин проигнорировал совет родственников не ехать на СВО и пропал на год

      Оксана Самойлова показала фигуру в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше