Представлена первая публичная бета-версия Android 16

Первая публичная бета-версия Android 16 вышла для смартфонов Google Pixel

Американская корпорация Google выпустила первую публичную бета-версию Android 16 для смартфонов Pixel. Об этом сообщается в блоге разработчиков Android.

По словам разработчиков операционной системы (ОС), процесс создания новой версии Android уже вовсю идет, поэтому «настало время поделиться продуктом с пользователями». ОС получила функцию Live Updates — новые динамические уведомления на заблокированном экране телефона, позволяющие отслеживать различные процессы. Также на Android появятся адаптивные приложения, интерфейс которых будет подстраиваться под экран любого размера.

В новой ОС разработчики приложений смогут блокировать размер и ориентацию окон в своих программах. Это позволит им работать без сбоев на всех девайсах. В камеру Android 16 добавили поддержку кодека Advanced Professional Video (APV), функцию определения сцены при ночном режиме и улучшенную поддержку вертикального рендеринга текста.

Кроме того, инженеры Google расширили возможности искусственного интеллекта (ИИ). В Android 16 разрешили нейросетевому ассистенту Gemini работать по одному запросу сразу с несколькими приложениями. Пока что функция работает только с фирменными приложениями Google, но должна появиться и в сторонних программах.

В конце 2024-го Google представила вторую бета-версию операционной системы Android 16. Выход полноценной версии ОС ожидается в середине 2025 года.