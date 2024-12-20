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10:01, 20 декабря 2024Наука и техника

Представлена вторая бета-версия Android 16

Google выпустила вторую бета-версию Android 16 для разработчиков
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Charles Platiau / Reuters

Корпорация Google представила вторую бета-версию операционной системы (ОС) Android 16. Об этом сообщается в блоге разработчиков Android.

Предварительная версия системы вышла не для пользователей, а для разработчиков. Создатели приложений и сервисов смогут протестировать работу своих продуктов на новой версии Android. В Google подчеркнули, что ожидают от специалистов вопросов и отзывов.

Полноценная бета-программа Android 16 стартует примерно за полгода до выхода на устройствах пользователей — в январе 2025 года. Установить вторую предварительную версию ОС можно на Google Pixel 6 и более новых смартфонах, а также планшетах Google Pixel.

В очередной бета-версии инженеры компании добавили новые возможности по анализу и диагностике приложений. Кроме того, разработчики смогут настроить свои программы таким образом, чтобы их обновления выходили вместе с Android. Инженеры Google также расширили список функций для людей с ограниченными возможностями.

В Google подчеркнули, что в ОС повысили безопасность. В частности, в смартфонах с Wi-Fi 6 будут работать новые протоколы защиты от определения местоположения.

Компания Google анонсировала первую бета-версию операционной системы (ОС) Android 16 в конце ноября. В фирме подчеркнули, что в 2025 году новая версия Android выйдет раньше, чем обычно, — в середине года.

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