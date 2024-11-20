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12:01, 20 ноября 2024Наука и техника

Google анонсировала Android 16

Google представила первую бета-версию Android 16 для разработчиков
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Android Developers / YouTube

Корпорация Google анонсировала первую бета-версию операционной системы (ОС) Android 16. Об этом сообщается в блоге разработчиков Android.

Предварительная версия ОС была представлена с опережением срока — раньше первые бета-версии Android появлялись в феврале. Это связано с тем, что Google изменила график выпуска ОС, чтобы тот лучше соответствовал срокам запуска смартфонов экосистемы.

В бета-версии появилось несколько новых функций. В том числе для сторонних приложений выпустили опцию выбора фотографий и видео, чтобы пользователи могли ими делиться, изменили сервис Health Connect, который позволяет медицинским приложениям и устройствам обмениваться данными.

Согласно планам Google, следующие бета-версии Android 16 будут выходить с января по апрель. При этом стабильная версия операционной системы появится в середине 2025 года — она будет доступна на смартфонах Google Pixel и ряде избранных гаджетов. В четвертом квартале 2025 года разработчики представят финальное обновление с новыми функциями и исправлением ошибок.

Ранее источники издания Android Headlines узнали точную дату выхода следующей версии операционной системы Android. По их информации, Google выпустит Android 16 3 июня 2025 года.

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