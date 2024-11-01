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14:32, 1 ноября 2024Наука и техника

Android 16 выпустят раньше

Google выпустит Android 16 в середине 2025-го, а не в конце года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Корпорация Google намерена представить новую ОС Android раньше, чем обычно. Об этом говорится в блоге разработчиков Android.

В компании рассказали, что в течение последнего десятилетия Google выпускала новую версию ОС осенью. В 2025 году Android 16 намерены представить во втором квартале вместо третьего. В Google отметили, что выпуск Android в середине года «будет лучше соответствовать графику запуска устройств в нашей экосистеме, поэтому больше девайсов смогут получить основную версию Android раньше».

По словам журналистов издания The Verge, новая политика позволит решить вечную проблему, когда владельцам многих смартфонов приходилось месяцами ждать обновления. «Конечно, телефоны Google Pixel первыми получают последние релизы Android, но что насчет всех остальных?» — отметили авторы.

Согласно новому плану, крупное обновление Android будет выпущено во втором квартале 2025 года. В четвертом квартале специалисты компании представят небольшое обновление с исправлениями и патчами.

В конце октября китайская корпорация Huawei представила независимую операционную систему (ОС) HarmonyOS NEXT. В том числе она получила собственные версии на замену популярным приложениям для Android.

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